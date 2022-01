Run op filmkaartjes vanwege naderende heropening

Bioscopen in het hele land zien een run op kaartjes nu de bioscopen vanaf woensdag weer hun deuren weer kunnen openen. Dat bevestigt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), na berichten over lange digitale wachtrijen.

Op sociale media verschenen dinsdagavond foto’s van mensen die in een digitale wachtrij stonden om een filmkaartje te kunnen bemachtigen. In enkele gevallen ging het om een geschatte wachttijd van meer dan 40 minuten en duizenden voorgangers. “We zien inderdaad dat er een enorme run is op kaartjes”, zegt Van der Ham. “Dat begon dinsdagmiddag al en na de persconferentie werd het nog meer. Mensen hunkeren ernaar om weer naar de film te gaan. Het is heel mooi om te zien dat het publiek ons niet in de steek laat.”

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat bioscopen en filmzalen onder voorwaarden tot 22.00 uur open mogen. Zo is voor bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht en moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

De bioscoopbranche is blij met de heropening maar is wel “teleurgesteld” in de voorwaarden die het kabinet daaraan stelt. “Die stapeling, van een eindtijd, de 1,5 meter en een coronapas, maakt het lastig. Wij hopen dat het kabinet iets daarvan wil loslaten zodat er meer ruimte komt om films te tonen. Morgen spreken we de staatssecretaris en gaan we haar dat voorleggen. Want wij kunnen gewoon veilig open”, aldus Van der Ham.