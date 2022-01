Eerste commerciële teststraten die GGD’en helpen alweer dicht

De eerste commerciële teststraten die coronatesten uitvoeren voor de GGD’en zijn alweer dicht. Er worden te weinig mensen doorgestuurd vanuit de GGD en daarom is het niet rendabel voor sommige aanbieders om open te blijven, bevestigt een woordvoerder van Stichting Open Nederland (SON) na berichtgeving van het AD.

Het “lijkt een technisch probleem” aan de kant van de GGD, zo legt hij uit. “De GGD moet op een bepaald moment beslissen dat het te druk is en dat ze mensen door gaan sturen. Maar het lijkt niet goed te lukken om mensen in drukke regio’s door te sturen naar de commerciële teststraten.”

Hoeveel van de commerciële teststraten dicht zijn gegaan vanwege een gebrek aan af te nemen tests, kan hij niet zeggen. Woensdag openden de eerste locaties hun deuren voor de hulp aan de GGD’en.

SON heeft begrip voor de commerciële aanbieders die dichtgaan. Testbedrijven worden per afgenomen test betaald, dus als er geen mensen worden doorgestuurd verdienen ze niets. Wanneer de locaties weer opengaan is volgens de woordvoerder dus ook moeilijk te zeggen. “Dat is een kwestie van marktwerking.”

De commerciële testaanbieders zijn ingeschakeld omdat de GGD’en momenteel de grote vraag naar coronatesten niet aankunnen. De laboratoria die de testen moeten analyseren kunnen niet meer verwerken dan ze nu al doen. De commerciële testers gebruiken antigeentesten. Die geven sneller een uitslag, maar zijn wel iets minder betrouwbaar.

Deze week meldde SON dat er zo’n tien testaanbieders de GGD’en helpen, met samen ongeveer vijftig locaties.

De GGD kon vrijdagochtend niet direct reageren.