Ook polsbandjes in uitgaansleven Rotterdam

Ook bij de horeca in Rotterdam kunnen bezoekers op vrijdagen en zaterdagen gebruikmaken van een polsbandje. Donderdag meldde Leeuwarden al het coronapolsbandje weer in te voeren, net als vorig jaar.

Wie een avond in Rotterdam wil stappen kan bij een van de afhaalposten een polsbandje en een gekleurde stempel op de hand krijgen, op vertoon van een coronatoegangsbewijs (QR-code) en een identiteitsbewijs. Het polsbandje en de stempel moeten tegelijk worden getoond bij de deur van café of restaurant, aldus de gemeente. Het bandje is één dag geldig. Het heeft een kleur en er staat een datum op.

Er zijn vier vaste afhaalposten: Stadhuisplein, Witte de Withstraat, Oude Haven en Meent, en er zijn twee mobiele posten die op piekmomenten worden ingezet.