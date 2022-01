LINDA. wist langer van mogelijk wangedrag Ali B

Het blad LINDA. kreeg in juni 2020 al signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door rapper Ali B. Dat bevestigt een woordvoerster van het blad na berichtgeving van de Volkskrant hierover. LINDA. sprak in 2020 met twee vrouwen die hier naar eigen zeggen mee te maken hadden gehad, schrijft de krant. Een van hen, een oud-deelnemer van The Voice, zei door Ali B te zijn verkracht.

Maar die verhalen hebben het blad nooit gehaald omdat de hoofdredactie het bewijs “te mager” vond, zegt Van der Bijl in de Volkskrant. “We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende. Voor publicatie was echt meer bewijs nodig. Er was ook nog geen aangifte. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.” Een en ander leidde ook niet tot een melding bij Talpa, waarvan het blad onderdeel is, omdat de The Voice-deelnemer dit niet zou hebben gewild.

De zaak kwam aan het rollen door het programma BOOS, dat een aflevering maakte over mogelijke misstanden bij programma The Voice. Het ging in op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een regisseur van het programma, bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato.