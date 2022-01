Het weer met Piet Paulusma: eerst zon, later toenemend bewolkt

Vandaag begint de dag met de zon. In het oosten nog veel bewolking. Vanmiddag toenemend bewolkt, maar het kan nog tot de avond droog blijven. Overdag temperaturen tussen de 7 en de 9 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak of matig. Vanavond veel bewolking en kans op wat regen. Vannacht droog weer en 5 of 6 graden. De wind uit west tot zuidwest en matig tot vrij krachtig.

Zaterdag wordt de dag van de dubbele cijfers met temperaturen van 10 tot 12 graden. Verder is er veel bewolking met vooral landinwaarts later kans op wat regen. Landinwaarts een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, kracht 5. In de kustgebieden en in het IJsselmeergebied een krachtige tot harde wind, kracht 6 of 7, windstoten in kracht 6 tot in kracht 8. In het Waddengebied tot in kracht 9!

In de avond en nacht nog wat regen. In de kustprovincies opklarend weer en droog. Het blijft eerst hard waaien, in de nacht wordt de wind minder sterk.

Zondag, maandag & dinsdag

Zondag eerst veel zon. In de middag veel bewolking met in het zuiden en westen eerst de zon er nog even bij. In het Waddengebied later mogelijk al wat regen. Overdag 7 tot 9 graden. Een matige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht over op regenachtig weer. Maandag regen en 6 tot 8 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. In de avond en nacht veel regen en mogelijk ook natte sneeuw. Dinsdag regen, 7 of 8 graden en een harde wind.