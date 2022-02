Nog een aangifte tegen regisseur van The Voice of Holland

Nog een oud-deelneemster van The Voice of Holland gaat aangifte doen van een zedenfeit tegen een regisseur van het programma. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving hierover van NU.nl. Vorige week deed een oud-kandidate al aangifte wegens aanranding, dat was zover bekend de eerste keer.

In een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman werd vorige maand duidelijk dat de afgelopen maanden zo’n vijftien mensen klachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden over een regisseur. De aangiften van vorige week en deze week zijn volgens Diekstra niet van een van die vrouwen.

De betreffende regisseur reageerde in de aflevering van BOOS schriftelijk via zijn advocaat op de beschuldigingen. Hij ontkent de beschuldigingen “ten stelligste”.

In BOOS werden ook The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigd van wangedrag.