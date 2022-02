NU’91: fraude mag niet leiden tot stoppen steun zorgmedewerker

Als er inderdaad is gefraudeerd met subsidies voor coronabanen in de zorg, zou dat schandalig zijn en moet dat grondig uitgezocht worden, zegt NU’91. Maar, zegt de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen erbij, “het is ook van belang dat zorgmedewerkers hier geen last van krijgen, opschorting mag niet leiden tot het uitblijven van ondersteuning, juist nu de druk op de zorg weer toeneemt”.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) kondigde woensdag aan dat de subsidie voor de zorgbanen tot nader order wordt opgeschort. De Nederlandse Arbeidsinspectie had opvallende geldstromen ontdekt tussen organisaties die aan elkaar verbonden waren. Met de potentiĆ«le fraude zou maximaal 11 miljoen euro gemoeid kunnen zijn. Ruim 500 zorgaanbieders hadden vorig jaar in totaal zo’n 84 miljoen euro subsidie gekregen. Het geld moest worden gebruikt voor het creĆ«ren van zorgbanen. Het gaat vooral om assistenten en gastvrouwen en -heren, die zorgpersoneel ondersteunen. Door corona zijn veel operaties uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig.