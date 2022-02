Toename coronapatiënten komt mogelijk door berekening ziekenhuizen

Een aantal ziekenhuizen meldde enige tijd alleen de aantallen coronapatiënten die waren opgenomen omdat ze ziek waren geworden van een coronabesmetting. Vanaf maandag geven alle ziekenhuizen weer het complete aantal patiënten door dat met een coronabesmetting in de ziekenhuizen ligt. Mogelijk is dat de verklaring voor de recordstijging van het aantal opgenomen patiënten die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag meldde.

Van zondag op maandag steeg het aantal opgenomen patiënten met 149, de grootste stijging in één dag sinds december 2020. Die stijging kan niet worden verklaard door de nieuwe opnames. Dat waren er afgelopen etmaal in totaal 168, lager dan het gemiddelde aantal van afgelopen week.

Een aantal ziekenhuizen rapporteerde afgelopen tijd alleen het aantal patiënten dat vanwege corona in het ziekenhuis lag, aldus een woordvoerster van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), waar het LCPS onder valt. Patiënten die waren opgenomen met een andere aandoening, maar die toevallig ook corona onder de leden hadden, werden door deze ziekenhuizen niet bij de cijfers opgeteld.

Terwijl juist dat aantal door de hoge besmettingscijfers lijkt toe te nemen. De omikronvariant van het virus zorgt namelijk voor heel veel besmettingen, maar is minder ziekmakend dan de eerdere deltavariant. Daardoor zijn er onder de patiënten die voor een andere aandoening opgenomen zijn steeds meer mensen die ook toevallig een coronabesmetting hebben.

Om hoeveel ziekenhuizen het gaat en hoelang zij maar een deel van hun coronapatiënten meldden, kon de woordvoerster van het LNAZ maandag nog niet direct zeggen. Onduidelijk is dus ook of de ziekenhuiscijfers van afgelopen tijd mogelijk vertekend waren.

Het is wenselijk om de patiënten die mét en vanwége corona in de ziekenhuis liggen wel bij elkaar op te tellen, legt ze uit. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het namelijk niet uit of iemand vanwege de ziekte Covid-19 moet worden verpleegd, of dat een met corona besmette patiënt voor iets anders moet worden verzorgd. In beide gevallen moet de patiënt namelijk in isolatie behandeld worden, wat veel extra tijd kost.