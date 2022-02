D66 sluit zich aan bij initiatiefwet GL en PvdA over abortuspil

D66 sluit zich aan bij een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA om de abortuspil ook te laten verstrekken door de huisarts. Op dit moment kunnen vrouwen deze ‘overtijdpil’, waarmee ze een zwangerschap binnen negen weken kunnen afbreken, alleen via een ziekenhuis of een abortuskliniek krijgen. Het initiatief wordt woensdag in de Tweede Kamer behandeld.

De coalitiepartij laat weten “uit overtuiging” mede-indiener te worden van deze wet. Het is een signaal dat deze kwestie zwaar weegt voor D66, laat een woordvoerder weten. Onlangs besloot de nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen vaste afspraken te maken over medisch-ethische kwesties en dat alle Kamerleden een eigen keuze kunnen maken. CDA en CU denken vanuit hun geloofsovertuiging vaak anders over ethische onderwerpen. In de vorige regeerperiode werden deze kwesties op de lange baan geschoven om de coalitie niet in gevaar te brengen.

“De abortuspil is een effectieve en veilige behandeling. Met deze wet maken we zorg voor vrouwen in een noodsituatie door een ongewenste zwangerschap beter toegankelijk en bereikbaar, ook voor vrouwen die niet in de buurt van een kliniek wonen of die liever binnenstappen bij een arts die ze al kennen. Het recht van de vrouw om zelf te beslissen is alleen iets waard als dat recht door alle vrouwen ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend. Dan moeten we dus onnodige drempels wegnemen”, aldus D66.

GroenLinks en PvdA sloten zich onlangs juist aan bij het initiatief van D66 om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij een abortus te schrappen. Ook de VVD doet daar nu aan mee. Donderdag wordt over dit voorstel hoofdelijk gestemd.