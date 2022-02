OMT-lid Marc Bonten voorziet ontbinding team

Arts-microbioloog Marc Bonten, lid van Outbreak Management Team (OMT) dat de regering adviseert over de corona-aanpak, denkt dat de tijd van dit gezelschap er binnenkort wel opzit, althans zeker voor een periode. Dat zei hij op BNR-radio. “Ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren.”

De hoogleraar, onder meer verbonden aan het UMC Utrecht, verwacht na de besmettingspiek meer rust aan het coronafront en schat dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het wel afkan met het Centrum Infectieziektebestrijding en de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Die kunnen er volgens hem nu ook “heel goed over adviseren”. Het OMT is dan “in deze samenstelling niet meer nodig”. Het OMT bestaat uit vaste leden en enkele extra specialisten.

Hij sluit niet uit dat er later nieuwe varianten de kop opsteken die aan de vaccins weten “te ontsnappen” en veel infecties kunnen veroorzaken, maar bij zulke “verrassingen” kan het OMT wel “weer eens een keer bij elkaar” worden geroepen.

Bonten zegt niet de enige te zijn binnen het OMT die het einde ziet naderen, al wordt er niet als zodanig over gesproken.

Hij benadrukt dat het nog te vroeg is om preciezer te zeggen wanneer de rust indaalt, maar de kans erop is in ieder geval groot. De tijd die hij zal overhouden noemt hij “héérlijk”.