Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw gestegen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1580 coronapatiënten, 87 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een maand.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1354 patiënten met corona, 75 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 12 tot 226.

Maandag liet het totaalaantal Covidpatiënten een plotselinge stijging zien van 149, de grootste toename sinds eind december 2020. Op maandagen liggen deze aantallen wel vaker hoger dan de rest van de week omdat in de weekends minder patiënten worden ontslagen. Vergeleken met een week geleden liggen er nu 237 meer mensen met corona onder de leden in de ziekenhuizen. De aantallen zijn echter nog altijd relatief laag. Half december waren het er nog ruim duizend meer dan nu.

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer zou toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant. Daarbij geven ziekenhuizen aan dat veel opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak worden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Afgelopen etmaal werden er 210 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 19 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 61 meer dan maandag. “Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek en de ic”, zegt het LCPS in een toelichting.

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid over het land. Maandag zijn 5 mensen verplaatst naar een andere regio, evenveel als zondag.