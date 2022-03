Steeds meer mensen zetten deur open voor gevluchte Oekraïners

Initiatieven om Oekraïense vluchtelingen bij Nederlanders thuis onder te brengen, hebben de afgelopen dagen duizenden aanmeldingen opgeleverd. Bij Room for Ukraine hebben zich inmiddels genoeg mensen aangeboden om circa vijfduizend mensen tijdelijk te huisvesten, laat initiatiefnemer Louis de Mast weten. “We hebben de eerste matches gemaakt”, vertelt hij. Dat gaat nu nog om een handvol mensen. Grote aantallen vluchtelingen worden later verwacht.

“Misschien had Rutger Bregman wel gelijk en deugen de meeste mensen inderdaad”, verwijst De Mast naar het boek De meeste mensen deugen. In Nijmegen, waar hij woont, zijn inwoners het wel gewend om gastvrij te zijn voor mensen uit andere landen. “Tijdens de Vierdaagse stellen veel mensen hun huis open voor buitenlandse wandelaars en feestvierders. Maar het opvangen van vluchtelingen is wel echt iets anders”, zegt hij.

Room for Ukraine is druk bezig met het werven van meer vrijwilligers om vraag en aanbod van tijdelijke woonruimtes met elkaar te verbinden. “We zoeken ook samenwerking met andere organisaties, zoals Vluchtelingenwerk”, vertelt de Nijmegenaar. In zijn netwerk worden ook voorbereidingen getroffen om Oekraïense vluchtelingen op te halen aan de grens tussen Oekraïne en Polen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, kan De Mast nog niet zeggen.

Een soortgelijk burgerinitiatief, Onderdak Oekraïne, leverde tot nog toe ruim zesduizend aanmeldingen op. Aan de praktische uitvoering wordt nog druk gewerkt, liet initiatiefnemer Huib van Mierlo weten.