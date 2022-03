Corona-steunpakket stopt; veel horecaondernemers blijven zitten met torenhoge schulden

Per april stopt de financiële ondersteuning vanuit het kabinet voor ondernemers. Bedrijven kunnen dan geen gebruik meer maken van de regelingen. De reden hiervoor is dat de samenleving weer opengaat. Meer dan 60.000 ondernemers in Nederland kampen momenteel met forse belastingschulden, met name binnen de horeca. Velen van hen hebben de afgelopen twee jaar hun eigen vermogen zien slinken, en hebben zichzelf geen salaris uitbetaald.

Steunpakket stopt

De regelingen die per 1 april worden stopgezet zijn de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Daarnaast komt er ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Volgens het kabinet hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen en is hierdoor het steunpakket niet meer nodig.

Volgens cijfers van het CBS hebben vanaf maart 2020 tot en met september 2021 ondernemers rond de 31 miljard euro aan steun gekregen. Hiervan ontving de horeca het grootste deel van dit bedrag, namelijk 19 procent. Horecabedrijven ontvingen tot en met september vorig jaar het grootste bedrag aan tegemoetkoming voor loonkosten en vaste lasten: 5,9 miljard euro. Deze bedrijfstak kreeg in anderhalf jaar tijd zowel het grootste steunbedrag vanuit de NOW- als vanuit de TOGS/TVL-regelingen.

Bedrijfslening

De schade bij ondernemers is groot, zo rond de 50 miljard euro. Het gaat hierbij voornamelijk om terugbetalingen NOW, TVL of TOZO, huurpenningen, financieringen en eventueel geleend geld bij familie en vrienden. Hoe verder als je als ondernemer geen steun meer krijgt en wel met torenhoge schulden zit? Het is uiteraard mogelijk om een bedrijfslening van Creddo af te sluiten, die past bij jouw bedrijf, doelstellingen en ambities.

Gesprek met accountant

Maar voordat er wordt overgegaan op oplossingen of het aangaan van een bedrijfslening, is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met je accountant. Hoe is de financiële situatie, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de plannen voor de komende tijd en wat is er nodig aan financiële middelen? Maar daarnaast is het ook essentieel om te kijken naar het welzijn van de mensen die werken voor het bedrijf. Hoe is de mentale gezondheid na twee jaar crisis en restricties, voordat er gekeken wordt naar een stappenplan voor de aanpak van schulden?

Betalingsafspraken

Er zijn een aantal aandachtspunten voor ondernemers met schulden, die straks zonder de steun van de overheid in de problemen komen. Allereerst is het belangrijk om niet stil te blijven zitten. Ook al gaat het financieel niet goed en is het een uitdagende situatie, blijf wel beschikbaar en in actie. Het kan altijd nog een stukje meevallen. Vervolgens moeten er betalingsafspraken gemaakt worden als er schulden zijn. Hierbij valt te denken aan afspraken met de Belastingdienst of andere financiers. Zij willen dan wel weten of het vanuit de ondernemer mogelijk is om aan dergelijke afspraken te voldoen.

Het begint nu pas

De economie gaat weer goed, zo wordt gezegd. Maar wat is goed? We zijn opgelucht dat we weer zonder mondkapje naar de kroeg mogen, maar het leed achter de deuren van veel ondernemers is daarmee niet weg. Voor velen begint het nu pas en kan het zijn dat een onderneming gesloten moet worden, om zo een faillissement te voorkomen. Een eventuele oplossing, aldus MKB-Nederland, is dat er een langere terugbetaaltermijn komt voor de belastingschuld.