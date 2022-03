“In plaats van alleen maar een grote mond te hebben, wil ik nu proberen om een verschil te maken”

Deze week staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 13,6 miljoen Nederlanders in 334 gemeenten mogen woensdag hun stem laten horen en bepalen daarmee welke kandidaten de komende vier jaar mogen meebeslissen over plannen en regels in hun gemeente. Zelfstandig ondernemer Rolf Koning is sinds de zomer lid van partij D66 en hoort maandag of hij voldoende voorkeursstemmen heeft voor een zetel in Amstelveen. Waarom wil hij zo graag de lokale politiek in?

Na een studie fiscaal recht en een baan als belastingadviseur koos Rolf voor het bedrijfsleven. Eerst nog wel als fiscalist, maar later bekleedde hij daar bredere financiële en management functies, meestal met een nadruk op ‘verbeteren’. Twee jaar geleden vond hij het werken in loondienst mooi geweest en begon hij voor zichzelf. Hij adviseert en begeleidt bedrijven waar organisatorisch en/of operationeel verandering gewenst of noodzakelijk is en tevens adviseert hij familiebedrijven als general counsel op juridisch en financieel gebied. en bemiddelt hij als mediator bij zakelijke conflicten. Zijn affiniteit met politiek was er al op jonge leeftijd. “Ik vond politiek interessant en had regelmatig discussies met mijn grootvader.Van hem heb ik nuance geleerd en dat iets vaak niet zo zwart of wit is als het lijkt. Dat leer ik mijn kinderen ook. Wat voor jou een feit is, kan voor iemand anders zijn. Geef elkaar de ruimte en predik nooit dat je de waarheid in pacht hebt.”

Een oorlog heeft geen mooie kant

De grootvader van Rolf heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Zijn ouderlijk huis werd geconfisqueerd door de Duitsers. De gesprekken die ik met hem had waren in de jaren zeventig en tachtig. Dat was de tijd waarin Duitsers vaak nog ‘moffen’ werden genoemd. “Weet je Rolf, zei mijn grootvader, natuurlijk was het Nazi-regime verschrikkelijk, maar vergeet niet dat de geallieerden ook schuldig zijn geweest aan bijvoorbeeld bombardementen waardoor onschuldige burgers zijn omgekomen, en ook wij zelf als Nederlanders aan de vaak barbaarse manier waarop wij zonder tussenkomst van een rechter meteen publiekelijk wraak namen meteen na de oorlog op onder andere NSB-ers en Moffenliefjes. Een oorlog heeft geen mooie kant. Het is niet alleen maar zwart of wit en goed of fout. Denk daar altijd goed over na.”

Leuk detail: Rolf zat in de vierde klas VWO met politica Sharon Dijksma. Ook hield hij van debatteren wat hij in 4 VWO onder andere met haar heeft gedaan . Toch heeft het even geduurd voordat hij later een actieve stap op het politieke terrein durfde te zetten. “Ik dacht altijd dat ik te emotioneel ben voor de politiek, en dat heb ik nog steeds wel een beetje. Maar naarmate je ouder wordt, kan je dat wat beter kanaliseren. Ik zie vaak naïviteit binnen de politiek wat uitmondt in stelligheid. Daar heb ik me heel lang boos over kunnen maken, en dan ook echt boos. Dat kan toch niet waar zijn, dacht ik regelmatig. Dat is niet handig in de politiek, want dan moet je rustig kunnen blijven en mensen in hun waarde laten.”

Kandidaat stellen

Zijn eerste stap richting de lokale politiek was op het voetbalveld, toen hij langs de lijn naar een wedstijd van een van zijn kinderen stond te kijken. Hij raakte in gesprek met een vader die actief betrokken was bij D66. “Dat is een partij waarin ik me kan vinden, met name het liberale gedachtegoed, maar ook de sterke sociale verplichting. Ik ben het zeker niet met alle punten eens, maar de algehele lijn vind ik een mooi streven, zoals zoveel mogelijk vrijheid voor ondernemerschap.” Na de gesprekken op het voetbalveld rolde hij erin. “Of ik niet actiever wilde worden. Kom een keer langs bij een borrel. En zo ben ik in contact gekomen met de lokale partij in Amstelveen. Ik ben toen eerst lid geworden van de landelijke partij en in september ben ik gevraagd of ik me kandidaat wilde stellen.”

De afgelopen jaren zat Rolf nog in een behoorlijke irritatie naar de gevestigde politiek. Doen ze het wel op de juiste manier? Waarom zitten ze daar? Hebben ze wel enig idee wat er in de samenleving speelt en stemmen ze hier hun beslissingen wel op af? “Ik heb altijd een grote bek gehad en een mening, en vond altijd wel ergens iets van. In plaats van alleen maar een grote mond te hebben, wil ik nu proberen om een verschil te maken.” Eigenlijk moet je een jaar lid zijn voordat je op een verkiesbare plek terechtkomt. Op de lijst voor D66 Amstelveen staan momenteel 27 mensen. De eerste vijftien zijn officieel verkiesbaar wat zo veel wik zeggen dat zij actief meedraaien in de campagne en dus het meest zichtbaar zijn. “Omdat ik nog geen jaar lid ben, ben ik op nummer 16 gezet, maar word ik toch volledig meegenomen in de campagne. We zullen zien of ik het benodigde aantal voorkeursstemmen haal om toch een Raadszetel te bemachtigen. Anders zal ik me voorlopig nog even wat meer op de achtergrond houden en zoveel mogelijk mengen in discussies en beleidskeuzes.”

De smaak te pakken

Zijn eerste stappen in het politieke landschap bevallen goed. Hij vindt het waanzinnig leuk om te doen. “Hoe langer ik met de voorbereidingen bezig bent, des te meer ik de smaak te pakken krijg. Over een aantal grote dossiers heb ik een duidelijke mening en een aantal goede ideeën, zoals het Schiphol dossier. Wonen is een belangrijk element, net als onderwijs. Ik heb zelf kinderen die naar school gaan. Ik denk dat daar op lokaal gebied veel mogelijk is. Ik wil bijvoorbeeld meer kunst en sport in het onderwijs krijgen. Kinderen worden te eenzijdig en voornamelijk cognitief onderwezen. Ik denk dat we als gemeente zeker aanvullend kunnen faciliteren. Daar helpen we kinderen mee, en ook de samenleving doordat die kinderen daardoor beter leren samen te werken, hun probleemoplossend vermogen groter wordt, en leren andere inzichten te benutten en op zijn minst te accepteren. Daar is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en dat moeten we dus echt heel snel gaan regelen. Samen met het weer veel prominenter en gewaardeerd maken van het beroep van onderwijzer, en ja daar horen dus ook betere arbeidsvoorwaarden bij.”

Ook op het dossier klimaat wil Rolf zich graag storten. Hij vindt het momenteel een lappendeken aan regels. “We moeten veel meer lokaal kijken naar het beleid. We kunnen meer en sneller aansturen op mobiliteitsdossiers, zoals het weren van auto’s of aggresiever inzetten op vergroening van woningen, kantoren, scholen etcetera. Ik vind dat we echt wel een klimaat issue hebben en wil graag een normale wereld achterlaten voor mijn 2 kinderen en hopelijk ooit kleinkinderen. Aan bepaalde maatregelen zitten wat haken en ogen aan, maar mogen we wel aan vasthouden. We kunnen vanuit lokale politiek druk zetten op dergelijke dossiers en vervolgens kijken wat er landelijk kan.”

“Je kan veel doen vanuit lokaal bestuur”

De reden dat Rolf voor een politieke carrière kiest, is voornamelijk om een verschil te maken. “Wat kan ik doen voor de bewoners van Amstelveen? Politiek mag zichtbaarder en persoonlijker worden. Je kan veel doen vanuit lokaal bestuur, iets wat veel mensen zich niet realiseren.” We hebben volgens Rolf met complexe vraagstukken te maken, maar het is wel belangrijk dat er keuzes worden gemaakt. Neem Schiphol. “D66 wil de nuance opzoeken, maar mijn eerste reactie is: waarom niet minder vluchten? Hoeveel bewijs wil je hebben? Daar is veel mis aan dat dossier. Er zijn oplossingen, maar er zijn ook mensen die dit tegenhouden. Soms laat de politiek het ook echt afweten. Politici moeten zeggen als er iets niet klopt, en daar ook iets aan doen. Waarom is de benzine in België goedkoper? Verlaag dan ook hier de prijs. Dit geldt ook voor de energietarieven. Als de nood hoog is, help dan. Dat gebeurt al wel, zoals tijdens de coronacrisis, maar hier maar nog meer naar gekeken worden. En dan moeten er knopen worden doorgehakt.”

Hij gelooft erin dat hij dingen kan veranderen, maar dit vraagt ook iets van de politiek. We zitten in een oud model, aldus Rolf, zoals het stelsel van verkiezingen. Ook moet er anders gecommuniceerd worden met de burgers. “Mensen moeten begrijpen waarom er welke beslissingen genomen worden. Politici moeten veel meer hun best doen mensen mee te krijgen. Lokaal is dat mogelijk. Neem de opvang van Oekraïners. Dat gaat ook de lokale politiek aan. Het is belangrijk dat je laat zien wat je doet als gemeente, ook als er snel beslissingen genomen moeten worden.”

Let’s go!

Hoe zien zijn komende dagen eruit? “Die staan in het teken van campagne voeren. Ik ga straks nog naar een school en woensdag gaan we om tien uur ’s avonds verzamelen om de uitslag af te wachten. Ik hoop dat ik voldoende voorkeurstemmen krijg. Ik denk dat ik goede ideeën heb, mensen kan overtuigen en iets kan betekenen. En als het niet lukt, doe ik over vier jaar weer mee. Ik heb er heel veel zin in en ben al druk aan het werk. Er zijn een hoop dossiers die aandacht nodig hebben en daar wil ik graag een rol in spelen. Let’s go!”