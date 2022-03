Eikenprocessierups profiteert van milde temperatuur in maart

Het tot nu toe vrij milde verloop van maart zorgt ervoor dat begin april de eerste eikenprocessierupsen uit hun ei zullen kruipen. Als het rond eind maart nog zo’n 25 graden wordt, kunnen de rupsen dan al verschijnen, denkt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Pas eind mei verspreiden de rupsen brandharen, die voor veel overlast en gezondheidsklachten kunnen zorgen.

Het kenniscentrum verwacht dat de jeukrupsen deze zomer minder overlast zullen veroorzaken dan ze in eerdere jaren deden. Vorig jaar zijn minder nesten geteld en er zijn ook minder vlinders uitgevlogen. Er zijn dus ook minder eipakketjes achtergelaten in eikenbomen. Vooral in de zuidelijke helft van het land nam het aantal nesten flink af.

De meeste gemeenten nemen tegenwoordig preventief maatregelen tegen verspreiding van de rupsen. Kortgeleden is een leidraad uitgebracht waarin staat hoe gemeenten en natuurbeheerders dat moeten aanpakken.