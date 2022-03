In aantal steden heeft 10 tot 23 procent van kiezers al gestemd

In een aantal steden heeft woensdag rond 10.30 uur 10 tot 23 procent van de kiezers inmiddels zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeente Harderwijk is na twee dagen stemmen een van de gemeenten met de hoogste opkomstcijfers. Hier had halverwege de ochtend ruim 23 procent van de kiezers gestemd. Kiezers konden hier ook maandag en dinsdag al terecht.

In Nijmegen was halverwege de ochtend ruim 19 procent van de kiezers naar de stembus gegaan, gevolgd door Utrecht met 15 procent. In Rotterdam was het opkomstpercentage ruim 10 procent. Dinsdagavond stond hier de teller nog op 5,3 procent. Amsterdam heeft voor woensdagochtend nog geen cijfers.