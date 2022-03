ACP-baas hervat werk na onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Gerrit van de Kamp kan zijn werk als voorzitter van politievakbond ACP hervatten. De bond meldt woensdag dat uit onderzoek niet is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het bondsbestuur biedt hem excuses aan. Van de Kamp zal de bond wel minder hiërarchisch aansturen, zo heeft hij met het bestuur afgesproken.

Van de Kamp legde medio februari zijn werkzaamheden neer na twee anonieme meldingen. De vakbond schakelde een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau in om verder onderzoek te doen. “Wij realiseren ons dat dit proces anders had moeten verlopen”, constateert het bondsbestuur woensdag in een persbericht. Het bestuur zegt dat de afgelopen weken een zware wissel hebben getrokken “op diverse betrokkenen, zoals de anonieme melders, de voorzitter met zijn gezin, de werkorganisatie, de vrijwilligers en leden.”

De leden zijn woensdagochtend geïnformeerd. Het bestuur heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Van de Kamp als voorzitter van de ACP. “Het bondsbestuur biedt hem en zijn gezin, als ook de collega’s in de werkorganisatie en de vele vrijwilligers waar de vereniging op steunt, haar excuses aan voor het gelopen proces. Uiteraard zal het bondsbestuur de lessen in deze opmaken en hier lering uit trekken.”

Het bondsbestuur heeft met Van de Kamp afgesproken om te werken aan een andere manier van sturen en leidinggeven. “Uit het onderzoek blijkt dat Van de Kamp een spilfunctionaris binnen de ACP is met een hiërarchische sturingsstijl. Hiermee willen niet alle mensen binnen de organisatie omgaan.” De bond zegt samen met Van de Kamp normen en waarden te gaan verkennen die “gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben.”

Bij de ACP werken zestig mensen. Velen daarvan zijn afgelopen weken opgestaan en hebben aangegeven zich niet te herkennen in de meldingen over grensoverschrijdend gedrag, staat in het persbericht. De ACP schakelde na de twee anonieme meldingen een externe vertrouwenspersoon in, naast de twee interne vertrouwenspersonen van de ACP.

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de politievakbond. In die functie is hij onder meer actief als woordvoerder van de ACP en overlegt hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is de grootste politievakbond van Nederland, met ongeveer 24.000 leden.