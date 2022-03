Afscheidsconcert Rob de Nijs uitgesteld wegens corona

Het afscheidsconcert van Rob de Nijs in de Ziggo Dome op 10 april is uitgesteld omdat hij moet revalideren van corona, meldt de zanger op Twitter. Een nieuwe datum is nog niet bekend, schrijft de 79-jarige zanger, die ook twittert dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen.

“Lieve allemaal, de afgelopen week heb ik met corona in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het al wel wat beter maar zal de komende tijd nog wel moeten revalideren. We zullen snel met een nieuwe datum komen i.v.m het afscheidsconcert in de Ziggo Dome. Lieve groet”, aldus de zanger.

De Nijs lijdt aan parkinson. Zijn afscheidsconcert ’t Is Mooi Geweest vormt de afsluiting van zijn ruim zestig jaar lange carrière.