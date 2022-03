Rutte: we verliezen niet op export verplicht opgeslagen gas

Nederland gaat geen verlies maken op gas dat Nederland straks verplicht opslaat en vervolgens aan het buitenland levert, zegt premier Mark Rutte. De EU-landen hebben volgens hem afgesproken dat de afnemende landen delen in de kosten als duur ingeslagen gas intussen in waarde is gedaald.

Nederland bergt veel gas, ook voor andere EU-lidstaten, en moet die reservoirs komend najaar verplicht voor minstens 80 procent gevuld hebben. Dat kan nadelig uitpakken, omdat gas duur is nu het moet worden ingekocht maar mogelijk goedkoper is op het moment dat andere landen het afnemen.

Er zijn “goede afspraken gemaakt” over “solidariteit”, zei Rutte na afloop van de EU-top in Brussel, waarvan de tweede dag draaide om de problemen met energie. De EU gaat rekening houden met de belangen van lidstaten met een flinke opslagcapaciteit om een eerlijk evenwicht te verzekeren, kwamen de 27 regeringsleiders overeen.