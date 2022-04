De Jonge: leefbaarheid 193 kwetsbare wijken onder druk

In 193 wijken in vijftig gemeenten staat de leefbaarheid structureel onder druk. In die wijken zijn bewoners ook niet tevreden over de eigen leefomgeving. Voorkomen moet worden dat de leefbaarheid in dergelijke kwetsbare wijken verder verslechtert. Deze cijfers uit de nieuwste Leefbaarometer onderstrepen de noodzaak om met een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid te komen, schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer.

In die 193 wijken wonen zo’n 537.000 huishoudens. Veel van de wijken liggen in en rond de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook in wijken in de regio Dordrecht, de regio IJmond, Parkstad Limburg en de grotere steden in Gelderland en Noord-Brabant staat de leefbaarheid onder druk. Daarbij wordt gekeken naar de mate van overlast en onveiligheid, voorzieningen, sociale samenhang, de woningvoorraad en de fysieke omgeving.

De leefbaarheid in het overgrote deel van de Nederlandse wijken is voldoende tot goed, zo blijkt uit de Leefbaarometer. In de bijna tweehonderd wijken die achterblijven, moet de leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Plannen daartoe worden in juni duidelijk. Dan wordt het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid gepresenteerd.