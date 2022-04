Minister Schreinemacher: 47 miljoen euro extra voor noodhulp

Het budget voor noodhulp wordt met 47 miljoen euro verhoogd. Volgens minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) komt het geld van de buffer die jaarlijks op haar begroting staat. Daarmee is dit jaar voor humanitaire hulp 512 miljoen euro beschikbaar.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over noodhulp. Veel partijen wilden dat het kabinet hiervoor meer geld zou vrijmaken. Het aantal mensen dat moet overleven van noodhulp is de afgelopen jaren rap toegenomen. In totaal zijn er nu 291 miljoen mensen van afhankelijk. Alleen al dit jaar nam dat aantal toe met 27 miljoen mensen.

Door onder meer de coronacrisis en klimaatverandering zijn steeds meer mensen aangewezen op noodhulp. Daarnaast neemt het aantal humanitaire crises toe door conflicten zoals in de Sahel en Oekraïne. De vrees is dat meer mensen noodhulp nodig hebben door toenemende voedselschaarste en stijgende prijzen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.