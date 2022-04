Dijsselbloem: Groeifonds-miljarden zou je juist moeten beschermen

Het zou volgens oud-minister Jeroen Dijsselbloem een slechte zaak zijn als de miljarden uit het Nationaal Groeifonds voor andere doeleinden worden gebruikt. De NOS meldde recent dat de coalitiepartijen van plan zijn 6,7 miljard euro uit het fonds te halen om in Defensie te steken. De Kamer eiste recent meer investeringen in de krijgsmacht. De coalitie is op zoek naar miljarden om het gat in de begroting te dichten.

Dijsselbloem is voorzitter van de commissie die projecten beoordeelt die aanspraak willen maken op investeringen uit het fonds. Hij gaat er vanuit dat de miljarden voor aankomende investeringsronden gewoon in het fonds blijven: “Bij ons staat het nog op de begroting, zal ik maar zeggen.”

“Als oud-minister van Financiën heb ik er alle begrip voor dat als er nieuwe financiële uitdagingen zijn, dat je die moet adresseren”, zegt Dijsselbloem. Geld is immers niet gratis, benadrukt de voormalige schatkistbewaarder. “Tegelijkertijd, dit Groeifonds gaat nou net over investeringen die je nodig hebt voor toekomstige groei. Als je één categorie uitgaven eigenlijk moet beschermen in een crisis, dan zijn het investeringsuitgaven.” Investeringen zijn juist belangrijk om ervoor te zorgen dat je in de toekomst geld blijft verdienen, aldus Dijsselbloem.

Dat is ook het doel van het Groeifonds: de investeringen worden gedaan in duurzame economische groei. “We zouden dom zijn als we het niet zouden doen”, zegt dan ook minister Micky Adriaansens van Economische Zaken over het doorzetten van de investeringen. “Maar het is natuurlijk toch zo dat soms heel belangrijke zaken ook spelen.” De bewindsvrouw geeft toe dat er andere politieke keuzes gemaakt kunnen worden. “Het kan een discussie zijn, maar op dit moment is het niet aan de orde.”