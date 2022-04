Doetinchem maakt zich op voor twaalfde editie van The Passion

In Doetinchem vindt op Witte Donderdag de twaalfde editie van The Passion plaats. De muzikale vertelling van het paasverhaal wordt donderdag live uitgezonden op NPO 1 maar is wederom zonder publiek. Om de registratie voor fans toegankelijk te maken hadden maanden geleden al voorbereidingen moeten worden getroffen en daarvoor kwamen de versoepelingen van de coronamaatregelen te laat.

De hoofdrollen zijn dit jaar voor onder anderen Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), Dennis Weening (Judas) en Thomas Cammaert (Petrus). Ruud de Wild is de verteller van het paasverhaal.

KRO-NCRV zendt het muzikale spektakel vanaf 20.30 uur uit. The Passion is ook live te horen op NPO Radio 2 en met gebarentolk te zien op NPO 1 Extra.

Voor het eerst dit jaar is er ook een speciale Hemelvaartsdag-editie van The Passion. Met dezelfde hoofdrolspelers wordt het verhaal verteld van hoe Jezus is opgestaan en aan zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. The Passion Hemelvaart is op 26 mei te zien op NPO 1.