Nieuwe zitting in strafzaak neef en ex-advocaat Ridouan Taghi

De rechtbank Amsterdam behandelt donderdag opnieuw de zaak van Youssef T., ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi. Het gaat wederom om een voorbereidende zitting, waarin onder meer wordt gekeken hoe het met het onderzoek staat. De rechtbank bekijkt ook of T. nog langer in de cel moet blijven.

De 38-jarige T. heeft volgens het OM zijn positie als advocaat misbruikt door als boodschapper te fungeren tussen Taghi en diens criminele aanhang. Inmiddels is hij op eigen verzoek geen advocaat meer.

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en zit sinds zijn arrestatie in december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn neef Youssef zou hem tijdens talrijke bezoeken daar hebben geholpen bij het bedenken van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Ook zou hij hebben gefungeerd als ‘middle man’ om de grootschalige drugshandel van Taghi gaande te houden en witwaspraktijken te kunnen voortzetten. Hij werd op 8 oktober in de EBI gearresteerd, tijdens een bezoek aan Ridouan.

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de vorige inleidende zitting begin dit jaar van “een ontluisterend beeld van de doordachte en zeer doortrapte manier van het delen van heimelijke informatie”. Vanaf augustus nam justitie de communicatie tussen Taghi en zijn advocatenneef tijdens de bezoeken op. T. wist op alle fronten van de hoed en de rand, aldus het OM, en dacht actief mee.

De communicatie verliep via onder meer notitieblokjes waarin boodschappen aan elkaar werden getoond en daarna zorgvuldig doorgekrast, terwijl de mannen onderwijl over andere zaken hardop spraken. Ook zou T. zijn iPad hebben ingezet.