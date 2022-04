OM niet in hoger beroep in zaak bezetting Sterrebos

Het Openbaar Ministerie (OM) tekent geen hoger beroep aan tegen het vonnis van de kantonrechter in Maastricht in de zaak tegen 41 bezetters van het Sterrebos in Born. Dat laat het OM dinsdag weten.

De rechter verklaarde de 41 bezetters die op 8 april terechtstonden weliswaar schuldig aan het overtreden van het gebiedsverbod en het niet kunnen tonen van hun identiteitsbewijs, maar legde geen straffen op. Dit omdat het recht van demonstratie en vrijheid van meningsuiting volgens de kantonrechter zwaarder weegt.

Volgens het OM is het niet mogelijk in hoger beroep te gaan. “Als voor een overtreding een rechterlijk pardon is gegeven of als de verdachte in eerste aanleg niet meer dan 50 euro aan geldboete(s) is opgelegd, kan noch door het OM noch door de verdachte hoger beroep worden ingesteld. Dit is wettelijk bepaald”, aldus het OM in een verklaring dinsdag.

Het bos werd op 28 januari bezet en op 8 februari ontruimd. De bezetters probeerden vergeefs de kap van het bos voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek VDL Nedcar te verhinderen. Het OM eiste op 8 april boetes variërend van 90 tot 240 euro. Maar volgens de kantonrechter was niet duidelijk waarom het bos juist nu gekapt moest worden. Zij zei dat het OM haar niet heeft uitgelegd wat het belang van VDL was.

In totaal werden tijdens de bezetting van het bos zeker vijftig activisten opgepakt. Vier van hen werden eerder wel veroordeeld tot geldboetes van 90 tot 240 euro. De verdachten met zwaardere verdenkingen op hun dagvaarding, zoals bedreiging en diefstal van bordjes met het opschrift “verboden toegang”, staan op 3 juni voor de rechter.