Taghi: kroongetuige liegt over ontmoetingen

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, beweert dat de kroongetuige in de zaak, Nabil B., liegt over ontmoetingen die de twee mannen zouden hebben gehad. Waar B. zegt dat hij Taghi in de periode 2006-2012 geregeld en soms zelfs dagelijks heeft gezien, zegt Taghi dat de twee elkaar nooit hebben ontmoet.

Taghi’s advocaat Inez Weski stelde dit onderwerp vrijdag tijdens een zitting in het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp uitvoerig aan de orde. Zij hekelde het feit dat het Openbaar Ministerie geen uitputtend onderzoek wil doen naar de enorme discrepantie tussen de beweringen van beide mannen. Volgens Taghi en zijn raadsvrouw heeft B. aantoonbaar gelogen over een en ander. Dat zet zijn betrouwbaarheid als kroongetuige ernstig onder druk, menen zij.

Volgens het OM kan zo’n onderzoek “nooit de bevestiging opleveren die verdachte Taghi zoekt”, namelijk dat zij elkaar nooit zouden hebben ontmoet. Taghi zegt onder meer dat hij in het buitenland verbleef in periodes waarover B. zegt dat de twee elkaar in Nederland zagen. Daarbij wees het OM erop dat de buitenlandse reizen en verblijven van Taghi niet altijd en overal precies zijn na te gaan, onder meer omdat hij “onder de radar” wilde blijven. Justitie vindt dat de verklaringen van B. afdoende op betrouwbaarheid zijn onderzocht.

Taghi (44) was vrijdag niet aanwezig op de zitting. De rechtbank besprak zijn persoonlijke omstandigheden, een vast onderdeel van een strafproces, dat plaatsvindt na de bespreking van de feiten. Dit bleef beperkt tot een korte opsomming van zijn strafblad. In de jaren negentig had Taghi een paar zaken voor de kinderrechter, wegens vermogensdelicten. Zijn laatste justitiecontact dateerde uit 1998. Advocaat Weski liet weten dat Taghi op de zitting zo min mogelijk over zijn persoon besproken wilde hebben “vanwege alle aandacht voor de zaak”.

Taghi werd in december 2019 opgepakt in Dubai, waar hij sinds 2013 zou hebben verbleven. Justitie was toen al enkele jaren naar hem op zoek, als de grote man in het Marengo-onderzoek.

Het megaproces (zeventien verdachten) beweegt zich gestaag richting een eindfase. In mei vinden nog drie zittingsdagen plaats in de zaak tegen Taghi’s veronderstelde rechterhand, Saïd R. Hij werd in februari 2020 in Colombia aangehouden en pas eind vorig jaar aan Nederland uitgeleverd. Het proces was toen al lang gaande. Op 20 mei volgt een “afsluitende regiezitting”, waarna het OM op 8 juni aan een minimaal tien dagen durend requisitoir begint, dat zal uitmonden in de strafeisen.