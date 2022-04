Huisartsen: problemen met zorg voor Oekraïners niet opgelost

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nog altijd niet goed bij de Nederlandse huisarts terecht. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De LHV had vorige week alarm geslagen. Naar aanleiding daarvan meldde asielstaatssecretaris Eric van der Burg deze week dat hij aan oplossingen werkt. “Dit sluit aan op de oplossingen die wij zes weken geleden hebben aangedragen en daar zijn we blij mee”, aldus de huisartsenvereniging. “De brief geeft echter nog onvoldoende concreet houvast en mist binnen welke termijn de oplossingen er zijn.”

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een aparte status. Ze zijn geen asielzoekers en vallen niet onder de regelingen die voor hen bestaan, maar Oekraïners zijn ook geen burgers uit de Europese Unie. Dat nieuwe label zorgt voor problemen bij medische dossiers. Huisartsen komen daardoor in de knel bij het declareren van zorgkosten.

Van der Burg schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de regelingen voor asielzoekers als basis wil gebruiken voor de Oekraïners. “Het uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken, zoals deze ook is opgenomen in de regeling medische zorg asielzoekers.”