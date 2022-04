Vogelgriep in Barneveld, 28.600 kippen geruimd

Op een bedrijf met kippen in Terschuur (gemeente Barneveld) is vogelgriep H5 vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 28.600 dieren geruimd. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een kilometer rond het bedrijf ligt nog een bedrijf met pluimvee. Uit voorzorg worden ook hier de dieren gedood.

In de regio bevinden zich veel pluimveebedrijven. Binnen 3 kilometer liggen 23 andere pluimveebedrijven. Die worden gescreend door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en de komende twee weken intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen. Voor de 235 pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod.

Al maanden is er vogelgriep in ons land. Sinds oktober vorig jaar geldt daarom een ophokplicht voor vogels bij commerciƫle pluimveehouders. Veel landen in Europa hebben te maken met vogelgriep.