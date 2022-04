Rijbewijzen Oekraïners verlopen over enkele maanden

De rijbewijzen van Oekraïense vluchtelingen in Nederland verlopen over een paar maanden. Dat betekent dat ze niet meer in Europa mogen rijden, en dat ze dus bijvoorbeeld ook niet zelf naar werk of ziekenhuis kunnen rijden of bij iemand op bezoek kunnen gaan. De overheid werkt aan een oplossing, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanaf het moment dat de Oekraïners zich inschrijven bij een gemeente, bij de Basisregistratie Personen, is hun Oekraïense rijbewijs hier nog 185 dagen geldig. Dat komt neer op ongeveer zes maanden. Dat geldt voor alle rijbewijzen van buiten de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

De meest waarschijnlijke optie is dat de rijbewijzen langer geldig blijven. De Europese Commissie heeft een voorstel op papier gezet om de Oekraïense rijbewijzen langer te erkennen. Nederland en de andere lidstaten zullen dit voorstel met spoed behandelen.

Als de verlenging onverhoopt niet lukt, moeten de Oekraïense rijbewijzen mogelijk worden omgewisseld voor Nederlandse rijbewijzen. Een andere mogelijkheid is dat de Oekraïense vluchtelingen opnieuw theorie- en praktijkexamen moeten doen en zo een Nederlands rijbewijs krijgen. Maar “uitgangspunt van ons en Brussel is om opnieuw examen doen en omwisselen zoveel mogelijk door te schuiven naar de langere termijn. Omwisseling en examen doen zijn opties die worden bekeken, maar dan voor later als de eerste noodfase voorbij is”, aldus het ministerie.