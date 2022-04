COA: snel grote locaties nodig die we langer kunnen gebruiken

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaat opnieuw alarm. De organisatie wil op zeer korte termijn “enkele grotere locaties die langer gebruikt kunnen worden” om asielzoekers op te vangen, schrijft het COA op zijn website. Op dit moment is er namelijk niet genoeg perspectief “om uit de acute capaciteitsnood te komen”.

Het COA waarschuwde vorige week ook dat de centrale opvanglocatie in Ter Apel overvol is en dat de opvang daardoor vastloopt. Kort daarna namen onder meer Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Alkmaar, Venray en Rijswijk asielzoekers over.

Ondanks de hulp van die gemeenten neemt “de druk onverantwoord toe”, aldus het COA. Opvanglocaties zijn “vaak te laat, in te krappe omvang en te kort beschikbaar”.