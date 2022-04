Digitaal namenmonument tot slaaf gemaakte mensen in Tropenmuseum

Het Tropenmuseum in Amsterdam komt met een digitaal namenmonument dat gegevens van zo’n 200.000 tot slaaf gemaakte mensen in de koloniale tijd zichtbaar maakt. Het monument vormt een eerbetoon aan tot slaaf gemaakte personen in Suriname, Curaçao en Indonesië en komt in de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’ te staan.

Het namenmonument toont niet alleen namen, maar ook onderlinge relaties en persoonlijke verhalen. Het bouwwerk bestaat uit een grote projectie en touchscreens en is op meerdere manieren te doorzoeken. Als je op een naam klikt, zie je meer informatie over die persoon en verschijnt een projectie met de relaties van die persoon. Bijvoorbeeld een ouder en kind, of mensen die op dezelfde plantage leefden.

“Zo laat het monument de sociale verbondenheid van tot slaaf gemaakte mensen zien. Want ondanks de poging tot slaaf gemaakten te ontmenselijken, behielden zij hun menselijkheid. Die hopen we op deze manier meer invoelbaar te maken”, aldus het Tropenmuseum.

Op het moment van de opening van de tentoonstelling, op 23 juni, bevat het monument zo’n 200.000 namen, slechts een klein deel van de totale hoeveelheid mensen die slaafgemaakt werden. Er kan nieuw onderzoek worden toegevoegd, waardoor het monument steeds verder kan groeien, zo meldt het museum.