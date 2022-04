Nieuw seizoen College Tour begint met 408.000 kijkers

Het nieuwe seizoen van College Tour is zondagavond van start gegaan met 408.000 kijkers. Het NPO 2-programma staat daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek op de een na laatste plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

De aflevering waarin Tim Hofman werd ondervraagd door Twan Huys en studenten over onder meer de aflevering van zijn onlineserie BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland trok iets meer kijkers dan de meeste uitzendingen van vorig seizoen. Die reeks leverde gemiddeld zo rond de 300.000 kijkers op. Dat was een lager aantal dan de jaren daarvoor. Toen lag het gemiddelde net boven de 500.000. Wel fluctueerden de cijfers vaker. De best bekeken aflevering ooit is het gesprek met Heineken-ontvoerder Willem Holleeder in oktober 2012. Daar keken meer dan 1,4 miljoen mensen naar.

De nieuwe reeks van de RTL 4-kennisquiz Beat the Champions kende zondagavond een betere start. De show trok 834.000 kijkers, goed voor een zesde plek in de top 25.

Boer zoekt Vrouw was zondag weer de winnaar van de dag. Ruim 2,8 miljoen mensen keken naar het programma op NPO 1.