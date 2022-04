Vechtafspraken steeds vaker in openbare ruimte

Groepen die met elkaar willen vechten, doen dit steeds vaker in de openbare ruimte. Burgers en ondernemers lopen daardoor een grotere kans om slachtoffer te worden van geweld. Ook zoeken groepen die op een vechtpartij uit zijn steeds vaker bewust de confrontatie met de Mobiele Eenheid.

Dit komt naar voren uit een onderzoek van Bureau Beke in opdracht van de politie. Het rapport is een vervolg op een onderzoek van vier jaar geleden. Dat ging over groepen, meestal voetbalsupporters, die met elkaar afspraken maakten om in een afgelegen gebied met elkaar te vechten.

Volgens de onderzoekers worden vechtafspraken tegenwoordig ook gemaakt in woonwijken en bij uitgaansgelegenheden. Mensen die er niks mee te maken hebben, kunnen er daardoor wel in terechtkomen en er slachtoffer van worden.

Frank Paauw, portefeuillehouder Geweld tegen de politie en Voetbal, vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk. “Naast het fenomeen vechtafspraken speelt de ontwikkeling dat politie vaker gericht doelwit is van geweldplegers in de openbare ruimte, soms tussen de onschuldige burgers en dat is absoluut onwenselijk. De vele coronademonstraties op het Museumplein zijn daar een voorbeeld van.”

Paauw wijst erop dat burgers die toen vreedzaam aan protesteren waren ineens tussen geweldplegers stonden die het hadden gemunt op de politie. “Een totaal onwenselijke situatie waar we als politie onze aandacht al nadrukkelijk op richten én in zullen blijven investeren. Als we informatie hebben van ophanden zijnde vechtafspraken, dan maken we zo’n afspraak stuk of stellen een strafrechtelijk onderzoek in.”

Bij de gewelddadige escalaties die vorig jaar onder meer in Amsterdam en Rotterdam hebben plaatsgevonden raakten meerdere politiemensen gewond en in Rotterdam voelden politiemedewerkers zich genoodzaakt om hun dienstwapen te gebruiken. Die ernstige incidenten zijn voor de politie reden om extern onderzoek te laten doen of de mogelijke inzet van aanvullende geweldsmiddelen voor de ME kan helpen om een ongewenste situatie zo snel mogelijk onder controle te kunnen krijgen.