Aantal zelfdodingen iets toegenomen vorig jaar

Het aantal geregistreerde zelfdodingen is vorig jaar iets gestegen, met 36 tot 1859. Het ging om 1295 mannen en 564 vrouwen. Dat komt neer op gemiddeld vijf suïcides per dag, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend.

Onder mannen nam het aantal zelfdodingen het afgelopen jaar met 5 procent toe, onder vrouwen nam het juist met eenzelfde percentage af. Vooral mannen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar maakten vaker een eind aan hun leven. Het aantal zelfdodingen bij deze groep ging van 124 in 2020 naar 167 in 2021.

De meeste zelfdodingen worden gepleegd door vijftigers, zowel bij mannen als vrouwen. Vorig jaar stapten 304 mannen en 128 vrouwen van 50 tot 60 jaar uit het leven. “Zowel bij mannen als bij vrouwen is dit bijna een kwart van alle zelfdodingen”, aldus het statistiekbureau. Bij mannen nam het aantal zelfdodingen onder vijftigers met 10 procent toe, bij vrouwen van deze leeftijd bleef het stabiel.

Met 10,6 zelfdodingen per 100.000 inwoners in 2021 is het zelfdodingscijfer sinds 2019 constant. Volgens het CBS was begin jaren tachtig het zelfdodingscijfer het hoogst. In 1984 was dit 14,7 per 100.000 mensen en in 2007 het laagst met 8,5 per 100.000 inwoners.

