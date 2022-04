Wilders heeft nog niks van Twitter gehoord over schorsing

PVV-leider Geert Wilders heeft nog niks gehoord van Twitter over zijn schorsing. Dat liet hij dinsdag desgevraagd weten.

Het Twitter-account van Wilders werd vorige week beperkt. Als hij bepaalde tweets verwijdert, wordt de schorsing binnen twaalf uur opgeheven. Wilders is in beroep gegaan.

Het bedrijf schorste de politicus na een tweet over de premier van Pakistan.Twitter had hem laten weten dat het een paar dagen zou duren om te reageren. Maar dat is nu al bijna een week, aldus Wilders. “Maar als Twitter een beetje fatsoen overheeft dan reageren ze eindelijk.”

Als de PVV-voorman dit weekend nog geen reactie heeft gehad, gaat hij zich beraden op vervolgstappen. Hoe die eruit gaan zien, wilde hij nog niet kwijt. Wilders is momenteel in het buitenland.