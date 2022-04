Republikeinen laten zich niet ‘wegstoppen’ door Maastricht

Actievoerders van de Republiek (het voormalig Republikeins Genootschap) gaan zich woensdag tijdens het koninklijk bezoek niet laten ‘wegstoppen’ door de gemeente Maastricht in een vak, waar ze onhoorbaar en onzichtbaar zijn. De gemeente wil de republikeinen tijdens Koningsdag ergens langs de Maasboulevard laten staan, maar de anti-monarchisten kondigen dinsdag aan “de ruimte te zullen opzoeken”. Dat heeft voorzitter Floris Müller van de Republiek dinsdagmiddag laten weten. De actievoerders willen naar eigen zeggen “Willem de Laatste” feestelijk uitzwaaien.

Voorzitter Floris Müller van De Republiek zegt het “ongelooflijk” te vinden “dat zo opzichtig geprobeerd wordt om ons buiten beeld te houden”. Hij gaat daar niet mee akkoord, laat hij weten. “De gemeente is niet in gegaan op ons verzoek om zichtbaar en hoorbaar te kunnen zijn tijdens de koninklijke rondtocht. Conform het demonstratierecht zullen wij de ruimte nemen die wij denken nodig te hebben om een stevig tegengeluid te kunnen laten horen.”

Maastricht ziet dat anders. “De plek die de gemeente hen biedt voldoet in alle opzichten aan wetgeving en jurisprudentie, zodat het recht op demonstratie op passende wijze ten volle kan worden uitgeoefend: op de Maasboulevard, hemelsbreed zes meter vanaf het midden van de looproute”, aldus een woordvoerster van de gemeente dinsdagmiddag. “Ze krijgen een podium met een hoogte van dertig centimeter, met een oppervlakte van tien bij 2,5 meter, afgezet met hekken.”

Müller van zijn kant benadrukt dat de republikeinen niet de confrontatie gaan opzoeken. “Ook ons statement blijft feestelijk, maar met een duidelijke boodschap. Wij vertegenwoordigen een stevig maatschappelijk geluid. Er is in Nederland geen meerderheid voor erfopvolging. Maastricht wil er een sprookje van maken, maar daar gaan wij niet in mee.”