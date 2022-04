Bevolking groeide vorig kwartaal door migratie, vooral Oekraïners

De Nederlandse bevolking in groeide het eerste kwartaal van 2022 alleen vanwege migratie. Dat komt voor een groot deel omdat veel Oekraïners de oorlog ontvluchtten die Rusland begon in hun land. Dat meldt het statistiekbureau CBS op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste drie maanden kwamen er per saldo 49.800 inwoners bij. Dat is relatief veel voor een eerste kwartaal. Tijdens de vorige piek in dezelfde periode van 2019 bedroeg de groei nog 23.500, ruim de helft dus.

Het aantal sterfgevallen bedroeg in het afgelopen kwartaal 43.100. Daar stond een lager aantal van 40.300 geboortes tegenover. De bevolking is alleen gegroeid door migratie. Per saldo zijn 52.600 mensen meer naar Nederland verhuisd dan er naar het buitenland vertrokken.

“Ook wanneer de 25.100 mensen die vanuit Oekraïne kwamen niet worden meegeteld, was de immigratie relatief hoog”, zeggen de onderzoekers over het hoge migratiecijfer. Er kwamen ook relatief veel andere migranten deze kant op, vooral uit Syrië, Turkije en India.