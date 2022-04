Derksen: commotie raakt me niet, ik draag de consequenties

De commotie over zijn ‘kaarsenverhaal’ raakt Johan Derksen nauwelijks. “Ik kan er goed tegen”, aldus de analist van Vandaag Inside in het voorstukje van het programma van woensdag. Derksen bekende dinsdagavond in de uitzending dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw gepenetreerd heeft met een kaars.

De uitspraken en de lacherige manier waarop collega’s Wilfred Genee en Rene van der Gijp dinsdag erover deden, leidden woensdag tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak zich vernietigend uit over het fragment. “Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde”, zei Derksen woensdagavond voorafgaand aan de uitzending.

Verder vindt de analist vooral dat “de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag”. “Het blijft gek dat je elk half uur op het NOS Journaal bent.” Hij gaat in de uitzending nog één keer “uitleggen” wat hij wel bedoelde. “En anders draag ik alle consequenties die eraan vastzitten”, voegt hij er aan toe.

Producent Talpa Network zei woensdag “snel in gesprek” te willen met Derksen, maar gaf voor de uitzending van Vandaag Inside van woensdagavond geen reactie meer op alle commotie. Ook op sociale media regende het boze reacties.