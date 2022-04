Vandaag Inside zonder excuses Derksen trekt 1,3 miljoen kijkers

De uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond, waarin Johan Derksen en de andere twee presentatoren excuses zouden maken over het ‘kaarsenverhaal’, is bekeken door ruim 1,3 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Het is geen record voor het veelbesproken programma. In juni 2020 trok de uitzending waarin Derksen met strafrechtadvocaat Natacha Harlequin in gesprek ging over zijn grappig bedoelde opmerkingen over Akwasi en Zwarte Piet ruim 1,7 miljoen kijkers. Uit de cijfers van SKO blijkt ook dat ruim 2 miljoen mensen donderdag in elk geval een stukje van de uitzending hebben gezien. Normaal gesproken kijken gemiddeld rond de 600.000 mensen naar Vandaag Inside.

Derksen bekende dinsdag dat hij in de jaren zeventig een dronken en bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Hier reageerden veel mensen boos op. Adverteerders haakten af en het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in. Woensdag paste Derksen zijn verhaal aan en zei hij dat er geen penetratie plaatsgevonden had. Talpa kondigde donderdag aan dat Derksen en zijn kompanen Wilfred Genee en René van der Gijp, die dinsdag hard moesten lachen om het verhaal, excuses zouden gaan maken. Maar dit gebeurde niet.

In plaats daarvan zei Derksen dat hij wil vertrekken bij het SBS-programma. Het is niet duidelijk of dat echt gebeurt. De mannen hebben al eerder aangekondigd te stoppen maar kwamen daar later weer op terug. Talpa was donderdagavond en vrijdagochtend onbereikbaar voor commentaar.