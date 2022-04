Dode door grote uitslaande brand in Amsterdam, woningen ontruimd

Door een grote, uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Hoek van Hollandstraat in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand om het leven gekomen, meldt de brandweer. Drie mensen hadden rook ingeademd en hadden lichte verwondingen. Ze zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn zestien omliggende woningen geƫvacueerd. Ongeveer veertig mensen moesten hun woning verlaten. Zij zijn elders opgevangen. Een deel van de woningen is inmiddels weer vrijgegeven.

De brand ontstond rond 04.00 uur op de bovenste etage van het complex. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.