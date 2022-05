Bevrijdingsfestivals staan om 5 voor 5 stil bij oorlog Oekraïne

Om 16.55 uur, oftewel vijf voor vijf, wordt op alle veertien Bevrijdingsfestivals aandacht gevraagd voor de mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dit jaar staat het moment extra in het teken van de oorlog in Oekraïne, zo laat een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten.

Sprekers uit Oekraïne maken op alle podia een statement en ze roepen op tot steun aan de slachtoffers van de oorlog. Elk festival geeft een eigen invulling aan het moment. Zo vertelt Lilly Pavlova, een jonge kunstenares, fotograaf en drummer uit Kiev, in Zwolle over hoe ze samen met haar zus en een vriend de hoofdstad is ontvlucht. In Den Bosch spreekt Volodymyr Bevkh, die al twintig jaar in Eindhoven woont maar roots heeft in het Oekraïense Lviv.

Daarnaast kan het publiek, zoals elk jaar, deelnemen aan het symbolische moment, door een selfie te maken en die te delen op sociale media met de hashtag #5voor5. Al die foto’s worden verzameld en getoond op de schermen van de podia op de veertien festivals.