Eerste Feyenoordsupporters komen aan bij fanzone in Marseille

Tientallen supporters van Feyenoord zijn donderdagochtend aangekomen bij de voor hen ingerichte fanzone aan het strand van Marseille. De fans waren woensdag met de bus uit Rotterdam vertrokken.

Het overgrote deel van de fans reist op eigen gelegenheid en kwam woensdag al aan in de Franse havenstad. Een deel van de supporters is niet van plan om plaats te nemen in de fanzone en heeft aangekondigd donderdagmiddag te gaan indrinken in de oude haven in het centrum van Marseille.

In de binnenstad was het woensdag onrustig. De politie moest meermalen optreden om groepen Fransen en Nederlanders uit elkaar te houden. Twintig mensen, onder wie twee Nederlanders, zijn aangehouden. Een Nederlander raakte gewond nadat hij getroffen werd door een steen.

In Marseille wordt donderdag het beslissende duel tussen Olympique Marseille met Feyenoord in de halve finale van de Conference League gespeeld.