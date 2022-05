Burgemeester legt bloemen bij zorgboerderij Alblasserdam

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam heeft zaterdagmiddag bloemen gelegd bij zorgboerderij Tro Tardi. Vrijdag werden daar twee mensen doodgeschoten en drie mensen verwond.

Op het kaartje bij het boeket dat Paans namens het college en de gemeenteraad neerlegde, staat te lezen: “Prachtige mensen! Op een gitzwarte dag. Zie om naar elkaar!” De burgemeester sprak er ook met aangeslagen Alblasserdammers. Er zijn al veel bloemen neergelegd bij de ingang naar de zorgboerderij.

Kort na het schietincident werd een verdachte opgepakt, een 38-jarige man uit Oud-Alblas. Hij wordt maandag voorgeleid. Deze man had geen strafblad, maar stond wel bekend bij de politie als iemand die verward gedrag vertoonde. De verdachte, die zelf ook “een verleden in de zorgboerderij” had, werd sinds donderdag gezocht voor betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen. Op de avond van woensdag 4 mei werd daar een dode winkelier gevonden in een winkel aan de Sint Jacobsstraat.

De schietpartij was vrijdag niet het enige incident in Alblasserdam. In de nacht was er een scooterongeval dat twee jonge vrouwen uit de Zuid-Hollandse plaats het leven heeft gekost. Burgemeester Paans sprak vrijdag van een “gitzwarte dag” voor zijn dorp.

De amateurwedstrijd tussen de voetbalverenigingen De Alblas en Streefkerk begon zaterdag met een minuut stilte. Beide teams speelden met rouwbanden.