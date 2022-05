Slachtoffer instorten tunnel 29-jarige man uit Stein

De man die vrijdag dood werd gevonden in een ingestorte zelfgegraven tunnel in een natuurgebied bij Heerlen, is een 29-jarige man uit Stein. Dat heeft de politie zaterdag laten weten. Het is volgens een woordvoerder van de politie nog steeds niet duidelijk wat de man precies van plan was met het uitgraven van de tunnel in een bos aan de Palemigerboord.

“Het motief van de man is nog niet bekend”, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten begonnen vrijdag de meterslange tunnel uit te graven toen in de buurt een fiets en wat spullen zoals kleding en een broodtrommel gevonden werden. Na een uur graven werd het stoffelijk overschot van de man gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Buurtbewoners zeggen in regionale media dat de man al enkele weken aan het graven was in een steile helling in het bos. Maar ook deze omwonenden zeggen niet te weten wat hem bezielde.