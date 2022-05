Kosten van opvang vluchtelingen op agenda burgemeesters

De kosten waar gemeenten tegenaan lopen als ze voor langere tijd vluchtelingen willen opvangen, is het enige punt op de agenda van het Veiligheidsberaad maandag. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hebben al bij het kabinet aan de bel getrokken over noodzakelijke investeringen, maar die voor afzonderlijke gemeenten soms moeilijk op te brengen zijn. Ze willen maandag spijkers met koppen slaan.

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, noemt als voorbeeld de huur van een groot gebouw. Dat kan volgens hem wel een miljoen euro per jaar kosten. De gemeente moet daarvoor toestemming hebben van het Rijk als opdrachtgever. De burgemeesters willen dat zulke beslissingen snel genomen worden. De door staatssecretaris Eric van der Burg genoemde Nationale Opvangorganisatie (NOO) kan een stap in de goede richting zijn.

Maar de burgemeesters hebben ook zorgen over de kosten van onder meer onderwijs en medische zorg. Dat wordt duurder naarmate er meer kleine opvanglocaties in een veiligheidsregio zijn. Zij zijn voorstander van grote voorzieningen, net als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat dringend op zoek is naar opvangplaatsen waar vluchtelingen langere tijd kunnen worden ondergebracht. Het kabinet wil dat er speciaal voor de Oekraïense vluchtelingen in de zomer 75.000 bedden beschikbaar zijn.