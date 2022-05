Winnaar Libris Literatuur Prijs 2022 bekendgemaakt

Juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb maakt maandagavond bekend wie de winnaar is van de Libris Literatuur Prijs 2022. Dat gebeurt in Felix Meritis in Amsterdam, tijdens een bijeenkomst die om 20.30 uur begint.

Genomineerd voor de prijs zijn Nico Dros met Willem die Madoc maakte, Mariken Heitman met Wormmaan, Auke Hulst met De Mitsukoshi Troostbaby Company, Deniz Kuypers met De atlas van overal, Renée van Marissing met Onze kinderen en Lisa Weeda met Aleksandra.

De zes auteurs hebben voor hun nominatie allemaal 2500 euro gekregen, maar maken ieder nog kans om de hoofdprijs van 50.000 euro te winnen. Ze bleven over van een longlist van achttien genomineerden.

“De zes romans die uiteindelijk de shortlist haalden, laten ons een uitzonderlijk weids panorama zien dat je als lezer maar al te graag betreedt, om vervolgens gelouterd terug te keren naar het leven van alledag”, zei de jury afgelopen februari bij de nominatie. De bekendmaking van de winnaar wordt live uitgezonden in het programma Nieuwsuur op NPO2.

Vorig jaar won Jeroen Brouwers de prijs met zijn boek Cliënt E. Busken.