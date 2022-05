Herinneringscentrum Kamp Westerbork denkt over uitbreiding

Herinneringscentrum Kamp Westerbork denkt over vernieuwing van het museum en het kampterrein uit de Tweede Wereldoorlog. Er moet volgens de museumdirectie meer verbinding komen tussen beide locaties. En er is meer ruimte nodig voor educatieve doeleinden. Maar voordat er een architect wordt gezocht wil het museum eerst weten of die plannen haalbaar en wenselijk zijn. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, aldus de museumdirectie.

Vanuit Kamp Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti afgevoerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland. Het Herinneringscentrum bestaat sinds 1983. Sindsdien is het aantal bezoekers aan de historische plek steeds verder toegenomen. De laatste jaren kwamen er ruim 170.000 mensen per jaar. Daarvoor is eigenlijk geen ruimte op het vrij besloten terrein.

In 2016 liet de museumdirectie al een plan maken dat voorzag in een verbinding tussen het museum en de plek waar de transporten in de oorlog vertrokken. Beide plaatsen liggen ruim 2 kilometer uit elkaar. Veel bezoekers gaan daarom of alleen naar het museum of alleen naar het gratis te bezoeken voormalige kampterrein, terwijl beide locaties sterk met elkaar verbonden zijn.

Het ontwerp uit 2016 is in de afgelopen twee jaar tegen het licht gehouden en moet aangepast worden. Ingetogenheid blijft wel voorop staan, aldus museumdirecteur Gerdien Verschoor. Zij vertrekt op 1 juni als directeur van het herinneringscentrum. De raad van toezicht is nog op zoek naar een opvolger.