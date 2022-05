Mogelijke huldiging Feyenoord is vrijdag 27 mei in De Kuip

Als Feyenoord woensdag 25 mei de finale van de Conference League wint, is de huldiging twee dagen later in stadion De Kuip. Dat meldt de gemeente. Het eerbetoon begint dan om 13.00 uur.

De gemeente had onderzocht of er weer een huldiging op de Coolsingel kon plaatsvinden, net als in 2017, bij het behalen van het landskampioenschap. Maar al snel bleek dat diverse productiebedrijven die nodig zijn om zo’n groot evenement te organiseren kampen met een tekort aan materiaal en personeel.

Omdat de huldiging wel veilig en verantwoord moet verlopen is overlegd tussen de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) en de directie van Feyenoord. “Daarbij is besloten dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar is om een huldiging op de Coolsingel te organiseren en dat een eventuele huldiging in De Kuip plaatsvindt”, laat de gemeente weten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “De stad Rotterdam is trots op de finaleplaats van Feyenoord. Als de ploeg wint dan zou het fantastisch zijn om met hen op het balkon van het stadhuis te staan met vele toeschouwers. Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip.”