Hof doet uitspraak in hoger beroep van leiders No Surrender

Het gerechtshof in Leeuwarden doet maandag uitspraak in het hoger beroep van voormalig No Surrender-kopstukken Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. De drie zouden leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Het trio ontkent dit.

Het Openbaar Ministerie heeft in maart bij het hof een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen Kuipers (57). De rechtbank in Groningen veroordeelde hem in 2020 tot tien jaar, waartegen Kuipers in beroep ging. Volgens het OM maakte hij zich naast het leidinggeven schuldig aan mishandelingen, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen, of pogingen daartoe. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij meerdere ‘bad standings’, waarbij volgens het OM leden met geweld uit de motorclub worden gezet.

Tegen Otto (54) en R. (45) eiste het OM in hoger beroep celstraffen van respectievelijk 2,5 en 4 jaar. Dit is gelijk aan het vonnis van de rechtbank. Tegen ondernemer Fred W. (64) die samen met Kuipers een aantal zakenrelaties zou hebben afgeperst, pogingen daartoe deed of afpersingen uitlokte, is drie jaar cel geëist, een jaar meer dan het rechtbankvonnis.

Volgens het OM genereerde No Surrender vanaf 2014 inkomsten met drugshandel en het bedreigen van leden. Justitie baseert zich onder meer op getuigenverklaringen en afgeluisterde gesprekken in het clubhuis in Emmen. No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto en in december 2020 in hoger beroep verboden. Die beslissing van het hof werd in april dit jaar nog bekrachtigd door de Hoge Raad.