Op de tiende etage van een flatgebouw aan de Hamakerstraat in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen.

Over de schade en eventuele slachtoffers kan een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog geen uitspraken doen.